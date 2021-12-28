Steam’de bu yıl en çok satan oyunlar belli oldu

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformu Steam’de 2021 yılı en çok satılan oyunlar belli oldu.
Steam’in sahibi Valve’in yıl sonu özetindeki her liste, sıraları rastgele listelenmiş bir dizi oyunu içeriyor. Bu nedenle belirli bir kategoride hangi oyunun en çok satan veya en çok oynanan olduğu net değil.
Platinum seviyesindeki oyunlar ilk 12’de yer alırken, Gold seviyesindeki oyunlar 13-24’üncü sıraları oluşturuyor. Gümüş oyunlar 25 ila 40’ıncı sıralar ve bronz seviye oyunlar 41-100’üncü sıralar için geçerli.
Rasgele sıralamayla Platin seviye en çok satan oyunlar şöyle:
- Apex Legends
- PUBG: Battlegrounds
- Counter-Strike: Global Offensive
- Battlefield 2042
- Naraka: Bladepoint
- Dead by Daylight
- Destiny 2
- New World
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Valheim
- Dota 2
- Grand Theft Auto 5
En iyi yeni çıkan oyunlar ise şöyle sıralandı:
- Age of Empires 4
- Back 4 Blood
- Forza Horizon 5
- Outriders
- Valheim
- Halo Infinite
- Resident Evil Village
- Battlefield 2042
- New World
- Mass Effect: Legendary Edition
- Naraka: Bladepoint
- Farming Simulator 22
200 bin eşzamanlı oyuncuyu kıran oyunlar ise şöyle sıralandı:
- Counter-Strike: Global Offensive
- New World
- Dota 2
- Valheim
- PUBG: Battlegrounds
- Apex Legends
- Halo Infinite
- Rust
- Cyberpunk 2077
- Grand Theft Auto 5