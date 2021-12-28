Steam’de bu yıl en çok satan oyunlar belli oldu

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformu Steam’de 2021 yılı en çok satılan oyunlar belli oldu.

Steam’in sahibi Valve’in yıl sonu özetindeki her liste, sıraları rastgele listelenmiş bir dizi oyunu içeriyor. Bu nedenle belirli bir kategoride hangi oyunun en çok satan veya en çok oynanan olduğu net değil.

Platinum seviyesindeki oyunlar ilk 12’de yer alırken, Gold seviyesindeki oyunlar 13-24’üncü sıraları oluşturuyor. Gümüş oyunlar 25 ila 40’ıncı sıralar ve bronz seviye oyunlar 41-100’üncü sıralar için geçerli.

Rasgele sıralamayla Platin seviye en çok satan oyunlar şöyle:

Apex Legends

PUBG: Battlegrounds

Counter-Strike: Global Offensive

Battlefield 2042

Naraka: Bladepoint

Dead by Daylight

Destiny 2

New World

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Valheim

Dota 2

Grand Theft Auto 5

En iyi yeni çıkan oyunlar ise şöyle sıralandı:

Age of Empires 4

Back 4 Blood

Forza Horizon 5

Outriders

Valheim

Halo Infinite

Resident Evil Village

Battlefield 2042

New World

Mass Effect: Legendary Edition

Naraka: Bladepoint

Farming Simulator 22

200 bin eşzamanlı oyuncuyu kıran oyunlar ise şöyle sıralandı: