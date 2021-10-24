Statta konfeti diye Kur’an sayfaları ve bayrak parçası atıldı: Dört gözaltı

Ordu’da bir lig maçında sahaya atılan konfetiler nedeniyle dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Orduspor 1967 ve Büyük Anadolu Spor, dün akşam Yeni Ordu Stadı’nda karşılaştı. Maçın 52’nci dakikasında sahaya konfeti atıldı.

Ancak konfetilerin arasında Kur’an yazmaları ile Türk bayrağının bulunduğu görüldü.

Valiliğin açıklamasında, stattaki polislerin konfetileri görünce gerekli işlemlere başladığı belirtilerek şu bilgi verildi: “Ş.Ö isimli ‘Forza Fidangör’ taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, öğrencilerin bu kitapları C.D. ve Ü.T. isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B.M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir.”

Kulüp tepkili

Orduspor 1967’nin başkanı Savaş Şimşek, olayı ‘provokasyon’ olarak nitelendirirken, kulübün açıklamasında ise taraftarların soruşturma için emniyete yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Konunun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, konunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz.”