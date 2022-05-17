Starbucks kürtaj ve cinsiyet değiştirme için seyahat etmesi gereken çalışanının masrafını ödeyecek

Merkezi ABD’deki kahve dükkanı zinciri Starbucks, çalışanlarının kürtaj ve cinsiyet değiştirme gibi müdahalelere erişim için seyahat etmeleri gerektiğinde masrafları karşılayacağını açıkladı.

Yüksek Mahkeme kararının sızmasının ardından eylem düzenlenen eyaletlerden biri Oregon oldu. Fotoğraf: opb. org

Starbucks bu uygulamayla Tesla, Microsoft, Amazon, Apple, Salesforce’un aralarında bulunduğu, belirli cerrahi müdahalelere yaşadıkları eyalette erişimi olmayan çalışanlarına destek olan şirketler arasına katıldı.

Şirket sözcüsü, New York Post’a, yaşadıklara yere 160 kilometre mesafede kürtaj ve cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptıramayanların seyahat masraflarını ödeyeceklerini söylerken şirket yönetiminin çalışanlara attığı e-postada şu ifadelere yer verildi: “Çoğunuz gibi bizde Yüksek Mahkeme’nin anayasal hak olan kürtajı ülkede yasal hale getiren düzenlemeyi iptal edeceğine dair, basına sızan karardan endişeliyiz. Bu kesinleşirse çalışanlarımızın mağdur olmaması için desteğe hazırız.”

Önümüzdeki ay Yüksek Mahkeme, ABD’de kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli bir yasanın iptal edilip edilmeyeceğine dair kararını açıklayacak. Yasa iptal edilirse her eyalet kürtaj konusundaki kuralını kendisi belirleyecek. 20’yi aşkın eyalette sınırlama hatta yasak gelmesi bekleniyor. Teksas, Oklahoma, Florida, Idaho gibi Cumhuriyetçilerin yönetimde olduğu eyaletler yasak gelmesi beklenenlerin başında yer alıyor.

Bu ayın başında Politico adlı haber sitesine kararın metni sızmış, 1973’de alınan, ‘Roe v. Wade’ olarak anılan kürtajı yasallaştıran kararı iptal edeceği belirtilmişti.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı konusunda da geçen yıl sonunda bazı eyaletler kısıtlama gelmişti.