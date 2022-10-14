Stanford, Yahudilerden özür diledi

Stanford Üniversitesi, 1950’lerde Yahudi öğrencileri yıllarca dışladığını gösteren kayıtların ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Fotoğraf: Stanford Üniversitesi

Ocak ayında üniversite tarafından kurulan komisyon, eylülde Stanford’un 1950’lerde Yahudi öğrenciler için kabul kotaları koyduğuna dair iddiaları doğrulayan bir rapor yayımladı.

Stanford Başkanı Marc Tessier-Lavigne, çarşamba Stanford topluluğuna gönderdiği mektupta, “Bu yeni raporla doğrulanan Stanford tarihinin bu çirkin bileşeni üzücü ve derinden rahatsız edici” dedi.

“Yahudi cemaatinden ve tüm üniversite topluluğumuzdan, hem 1950’lerde Yahudi öğrencilerin kabulünü bastırmak için raporda belgelenen eylemlerden hem de üniversite o dönemde bu eylemleri inkar ettiği için özür dilemek istiyorum” diyen Stanford başkanı, şöyle devam etti: “Bu eylemler yanlıştı, zarar veriyorlardı ve çok uzun süre tanınmadılar. Bugün, sadece geçmişin yanlışlarını telafi etmek için değil, aynı zamanda Stanford topluluğumuzun tüm üyeleri için aradığımız destekleyici ve önyargısız deneyimi Yahudi topluluğumuzun üyeleri için sağlamak için daha iyisini yapmaya çalışmalıyız.”

Stanford, Yahudi öğrencilerin üniversitedeki deneyimlerini iyileştirmek için komisyon tarafından yapılan tavsiyeleri, anti-semitizme yönelik önyargı karşıtı eğitim ve yahudilere özel bir yemek programı sunmak da dahil olmak üzere uygulamaya koymayı planladığını söyledi.

Yahudi öğrenciler özürden memnun

Stanford’da bir Yahudi öğrenci grubu olan Hillel’in yönetici direktörü Haham Jessica Kirschner, San Francisco Chronicle‘a, komisyonu görevlendiren, özür dileyen ve geçmişteki hataları kabul eden okulun kurumsal cesaretini takdir ettiğini söyleyerek, “Kampüste Yahudi yaşamını destekleyenlerimiz ve üniversite arasındaki ortaklık açısından yeni bir sayfa açılıyor” dedi.