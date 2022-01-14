SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine tatil düzenlemesi

SSK ve Bağ-Kur aylık ödemelerinin, resmi tatil veya hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödeneceği açıklandı.

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SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeler, cumartesi gününe rastlaması halinde cuma, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi ödenmekteydi. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödeme yapılıyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerde yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre bundan böyle aylık ödemeler resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

Açıklamada böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyetin giderildiği kaydedildi.