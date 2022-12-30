SPK, Tapdi ve Mackolik’in halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurularını onayladı.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Tapdi Oksijen’in 100 milyon TL olan sermayesinin 128 milyon TL’ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 10,21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Mackolik İnternet Hizmetleri’nin, mevcut ortak İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 8,5 milyon TL nominal değerli payları halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 38 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.