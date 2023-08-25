SPK, ebebek’in halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ebebek Mağazacılık AŞ’nin (ebebek) halka arzını onayladı.

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SPK’nın 24 Ağustos tarihli haftalık bültenine göre kurul, ebebek’in, hisselerinin 46,50 liradan halka arzına ilişkin başvurusuna onay verdi.

Kurul ayrıca Alfa Solar Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 322 milyon liralık, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 23 milyon 328 bin liralık ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 576 milyon 137 bin 499 liralık bedelsiz sermaye artırımına kurul tarafından izin verildi.