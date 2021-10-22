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Yaramazlara biraz batar!

S&P Türkiye’nin kredi notunu teyit etti, görünümü değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

Fotoğraf: Reuters

S&P, halihazırda Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu ‘B+’, yerel para birimi cinsinden kredi notunu ‘BB-‘ ve kredi notu görünümünü ise ‘durağan’ olarak değerlendiriyor.


BloombergHT’nin aktardığına göre S&P’nin açıklamasında, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 8,6 oranında büyüyeceği kaydedildi.

Buna ek olarak, Türkiye’nin kamu net borcunun 2021 yılı sonunda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’sının yüzde 34’üne ulaşmasını bekledikleri belirtildi.

Ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmelere rağmen, para politikasının ‘öngörülemez’ olduğunu açıklayan S&P, Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonunu hala zayıf olarak gördüklerini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’deki enflasyon oranının, kurumun derecelendirdiği 137 ülke arasında en yüksek enflasyon oranına sahip 8’inci ülke olduğu kaydedildi.

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