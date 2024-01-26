S&P: ABD’de resesyon riski hafifledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD’de gelecek 12 ay içinde resesyon olasılığının hafiflediğini bildirdi.

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S&P Global ‘ABD Konjonktür Barometresi: Resesyon Riski Hafifledi Ancak Büyüme Potansiyelle Sınırlı’ başlıklı bir rapor yayımladı.

AA’nın haberine göre S&P Global’in rapora ilişkin paylaştığı açıklamada,gelecek 12 ay içinde ABD’de resesyon olasılığının geçen yılın ortasından bu yana hafiflediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

İmalat sektörünün yumuşak kalmayı sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, temel riskler arasında Ortadoğu’daki çatışmalar ve enflasyonda ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklenen parasal genişlemeyi tehdit edecek potansiyel canlanmanın yer aldığı belirtildi.

S&P Global Ratings ABD baş ekonomisti Satyam Panday “Önümüzdeki çeyreklerde trendin altında bir büyüme bekliyoruz” dedi.