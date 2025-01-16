Sözcü ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

Sözcü gazetesi ve SZC TV sahibi Burak Akbay hakkında açılan davada duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Burak Akbay.

Anka‘nın haberine göre İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akbay hakkında, duruşmalara katılmaması ve savunma vermemesi nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı.

Burak Akbay ile birlikte Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve eski genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı ve üç yıl altı ayla iki yıl bir ay arasında değişen hapis cezaları verilen dava Yargıtay’a taşınmıştı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, 26 Kasım 2024’teki değerlendirmesinde oy birliğiyle kararları bozarak yeniden yargılama yolunu açmıştı.

Akbay ve yöneticilerinin ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım’ ettikleri suçlamasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Duruşmada savunma yapan Akbay’ın avukatı Erdal Kılbaşoğlu, Akbay’ın işleri gerekçesiyle duruşmaya katılamadığını söyledi.

Avukat Altar Arıkan ise Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin bozma kararının şu anda görülen davada isnat edilen suçların oluşmadığını ortaya koyan bir karar olduğunu belirtti.

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin, beyanların ardından verdiği yakalama kararında şöyle dendi:

“Tüm aramalara rağmen bulunamayan, yeni adresi de tespit edilemeyen sanığın, mazeret sunarak duruşmalara katılacağını beyan edip duruşmalara katılmadığı ve savunmasının bugüne kadar alınamadığı, bu nedenle savunma vermekten kaçındığı anlaşılmakla sanığın savunmasının alınmasına yönelik olarak CMK 199’uncu maddesi uyarınca sanık hakkında yakalama emri düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi”

Davada bir sonraki duruşma 29 Nisan’da yapılacak.