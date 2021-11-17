Soylu’ya ‘Kolombiya’daki kokaini’ soran Özkoç’a EGM’den suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili soru soran CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Kolombiya’nın Bueneventura Limanı’nda 9 Haziran 2020 günü iki konteynırda 4.9 ton kokain yakalanmış; Kolombiya hükümeti kokainin varış yerinin İzmir limanı olduğunu açıklamıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, dün “Kolombiya devletinden bilgi istemenize de gerek kalmadı” diyerek ‘4 ton 900 kilo kokain yüklü olduğunu’ iddia ettiği iki konteynerin numaralarını açıklamıştı.

Özkoç Twitter paylaşımında Narkotik Daire Başkanlığı’nın ve Kolombiyalı yetkililerin söz konusu kokainle ilgili açıklamalarının farklı olduğuna dair iki belge paylaşarak Soylu’ya şöyle seslendi: “Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan ‘adli yardımlaşma’ talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den “adli yardımlaşma” talep ettik diyor. Hangisi doğru @suleymansoylu? Pazartesi komisyonda tekrar soracağım!”

Narkotik, 10 Ekim’de Kolombiya’da yakalanan 4.9 ton kokainle ilgili Kolombiya’dan “adli yardımlaşma” talep ettik, cevap alamadık dedi. Kolombiya, 22 Eylül’de Türkiye’den “adli yardımlaşma” talep ettik diyor. Hangisi doğru @suleymansoylu?



Pazartesi komisyonda tekrar soracağım! pic.twitter.com/3HZxKAezeJ — Engin Özkoç (@enginozkoc) November 17, 2021

‘Devleti küçük düşürmek’ten suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında söz konusu tweet’in ‘devleti küçük düşürmeyi amaçladığı’ kaydedildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Adalet Bakanlığı’mız üzerinden Kolombiya’ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığı’mızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır.

Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye’ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir.

Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”