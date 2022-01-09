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Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medya yayınında uyuşturucu kullanan iki kişi tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaparak uyuşturucu kullanan iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şüpheliler Emre S. ve Azra S, bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı.


Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.

Soruşturma kapsamında yakalanan Emre S’nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, Azra S’nin üzerinde ise uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

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