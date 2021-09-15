Sosyal medya ünlüsü ‘Tostçu Mahmut’, trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana’da Müslüm Gürses şarkıları ile tost yaparak ünlü olan ‘Tostçu Mahmut‘ lakaplı Anıl Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02:30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi.
Kurt’un kullandığı minübüs, iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle M.Y. yönetimindeki TIR’la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri, araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt’un öldüğünü belirledi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kurt’un kazadan dakikalar önce sosyal medyadan 206 kilometre hızla gittiğini gösteren hız göstergesini paylaştığı ortaya çıktı. Ünlü ismin ayrıca İstanbul Beşiktaş’taki yeni şubesinin açılışından döndüğü öğrenildi.
Kurt’un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.