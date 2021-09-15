Sosyal medya ünlüsü ‘Tostçu Mahmut’, trafik kazasında hayatını kaybetti

Türkiye’ye getirildiği söylenen 400 bin doz Rus aşısı Sputnik V’nin akıbeti bilinmiyor. Söz konusu aşılar kullanıma sokulmadı. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Anlaşmayı imzaladık” diyerek ‘müjdelediği’ 50 milyon doz Sputnik V aşısı ise açıklamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen hala ortada yok.