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Yaramazlara biraz batar!

Sör Paul McCartney onuruna pul basıldı

Beatles’ın kariyerine yalnız devam eden ‘sör’ unvanlı üyesi Paul McCartney’nin onuruna pul basıldı.

Fotoğraf: İngiliz Kraliyet Postası

Kraliyet Postası tarafından hazırlanan 12 pul ay sonunda satışa sunulacak. Pulların sekizinin üzerinde albüm kapağı, diğerlerinde de 78 yaşındaki McCartney’nin stüdyoda kayıt sırasında çekilmiş fotoğrafı var.

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Kraliyet Postası, ülkenin en sevilen sanatçılarından birinin pulunu basmaktan mutluluk duyduğunu, McCartney’nin fotoğraf seçimine katkı sunduğunu açıkladı.

McCartney, müzik dünyasında, onuruna pul basılan üç isimden biri. 2017’de David Bowie, 2019’da da Elton John için pul basılmıştı.

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