Sör Paul McCartney onuruna pul basıldı

Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin yürüttüğü, Türkiye’nin ilk ve tek mercan transplantasyonu projesinin amacı Demokrasi ve Özgürlük Adası (Yassıada) ve Sivriada etrafındaki, inşaat çalışmalarından ve deniz kirliliğinden etkilenen mercanları, Tavşan Adası gibi insana kapalı bir alana getirip, suyun 30 metre altında transplante ederek çoğaltmak ve burada bir mercan resifi oluşturmak.