Son dansçı ayı Brütüs hayatını kaybetti

‘Ayılara Özgürlük Projesi‘nde kurtarılan 64 dansçı ayının sonuncusu olan ‘Brütüs’, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Diken

‘Ayılara Özgürlük Projesi‘ 1994 yılında hayata geçirilmiş ve sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilen toplam 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Bursa’daki Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilmişti.

Barınakta bulunan 10’u yavru, 64’ü yetişkin 74 bozayının en yaşlısı olan 37 yaşındaki ‘Brütüs‘ birkaç gün önce yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü.

Brütüs’ün ölümüyle birlikte Türkiye’de bilinen son dansçı ayı da hayatını kaybetmiş oldu.

DHA’ya konuşan rehabilitasyon merkezi şefi uzman veteriner Azizcan Sezer şunları söyledi: “37 yaşındaki Brütüs yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Son beş yıldır, yaşlılığından ötürü özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu.“