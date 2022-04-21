Son 24 saat: 3 bin 354 vaka, 17 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Bir günde 153 bin 733 Covid-19 testi yapılırken iyileşenlerin sayısı 18 bin 964.

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14.

Uygulanan toplam aşı miktarı, 147 milyon 402 bin 858 doz.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ.