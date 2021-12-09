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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 19 bin 696 vaka, 195 can kaybı

Türkiye’de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 195 kişi daha hayatını kaybetti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde 350 bin 522 test yapılırken, İyileşen hasta sayısı 27 bin 263 olarak açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa’da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz.”

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