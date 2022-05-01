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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 12 can kaybı, 1480 vaka


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1.480 corona virüs vakasının kayda geçtiğini, 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Buna göre bir günde 108 bin 802 test yapılırken, iyileşen sayısı 2 bin 113 oldu.


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