Somali, yarışı zorla bitiren atletin görüntüleri sonrası soruşturma başlattı

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çin’de düzenlenen bir yarışı zorla bitiren atletin organizasyona gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Somalili Nasra Abukar (ortada) diğer atletlerle birlikte hazırlanırken. (Görsel: Twitter)

Çin‘in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları’na Somali’yi temsilen Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet katıldı.

Atletin, 100 metrelik koşuyu zorlanarak bitirebildiği ve sonuncu olduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Somali Gençlik ve Spor Bakanı Mohamed Barre, atletin ‘bakanlıkça gönderilmediğini ve seçilme sürecine ilişkin soruşturma başlatıldığını’ savundu.

Bakan Barre, Somali halkından özür diledi.

Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti suçlayarak sporcunun yolsuzlukla gönderildiğini ileri sürdü.