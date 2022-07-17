Soma’da 4,3 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Soma İlçesi’nde 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu ve ‘olumsuz bir ihbarın’ yapılmadığını açıkladı.

Kandilli Rasathanesi’yse Soma’da 10 dakika arayla 4,3 ve 4,5 büyüklüğünde iki farklı depremin olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AFAD, bugün saat 14:55’te Soma’da deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, Manisa’nın Soma ilçesinde saat 14:55’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD açıklamasında herhangi olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtildi: “Geçmiş olsun Manisa. Soma ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğünde deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Kandilli Rasathanesi: İki deprem oldu

Kandilli Rasathanesi de Soma’da 10 dakika arayla iki deprem meydana geldiğini açıkladı.