'Skandal dolandırıcılık' davasında Fatih Terim'e zorla getirme kararı

‘Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık’ davasında Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı’nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

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Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan, geçen yıl 11 Nisan’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Erzan, Fatih Terim ve Arda turan başta olmak üzere Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca müşterisini bir ‘fon’ üzerinden yüksek getiri vaadiyle on milyonlarca dolar dolandırmaktan yargılanıyor.

18 Şubat’ta Bodrum’daki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ile Denizbank’ın genel müdürü tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki Fatih Terim’in avukatı da hazır bulundu. Terim’in avukatı, müvekkilinin yurt dışında olduğu için duruşmaya katılamayacağını belirtti.

Erzan’ın avukatı, Terim’in mazereti konusunda, yargılamanın yapıldığı İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yurda giriş-çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan Bodrum 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden satırbaşları şöyle:

*Seçil Erzan 600 şubesi bulunan Denizbank’ın bir şubesinin müdürüydü. İfadesinde de belirttiği gibi herhangi bir şube müdürünün bu şekilde ‘illegal fon’ adı altında müştekilerden para alması mümkün değil.

*Bu nedenle müştekilerin bir kısmıyla yakinen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ‘yüksek faiz getirili illegal fondan’ haberdar olduğu değerlendiriliyor.

*Müşteki Arda Turan’ın yüksek meblağlı kredi işlemi şüphelilerin bilgisi ve talimatı dahilinde hızlandırılıp gerçekleştirildi. Fatih Terim’in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu’nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından karşılanması da şüphelilerle Erzan arasındaki fikir ve eylem birliğini gösteriyor.

Ceza istemleri

İddianamede Erzan’ın ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün de aynı suçlardan üç ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamedeyse Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 24 müştekiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.