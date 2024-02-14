Sızıntıdan kaygılanan OpenAI’dan dedektif ilanı

ChatGPT yapay zeka asistanıyla ön plana çıkan OpenAI, şirketin içinden gelebilecek tehditlere karşı dedektif tutma kararı aldı.

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Shiftdelete’nin haberine göre bu dedektifler güvenlik birimi bünyesinde çalışacak ve şirket çalışanlarının olası bilgi sızdırma teşebbüslerini engellemenin yollarını arayacak.

Dedektiflerin çeşitli yapay zeka algoritmalarından faydalanarak en optimal şekilde çalışacağı ifade ediliyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan köstebek vakalarından dolayı şirket içindeki huzursuzluğun arttığı ve kararın bu nedenle alındığı belirtiliyor.

OpenAI verdiği dedektif ilanında, adaylardan hukuki ve insan kaynakları tecrübelerinin olmasını ve daha önce güvenlik alanında çalışmış olmalarını istiyor.

Ayrıca adaylardan en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmaları ve insan davranışı analizi konusunda yetkin olmaları bekleniyor.