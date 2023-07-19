Sızdırılan toplantı: CHP’de iki ismin istifası istenecek

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sızdırılan toplantısında bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve grup başkan vekili Gökhan Günaydın’ın istifasının isteneceği belirtildi.

Fotoğraf: AA

Devam eden CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ana gündem maddesi gece saatlerinde sızdırılan video.

Bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın’ın partideki görevlerinden istifasını talep ediyor. Özel, MYK toplantısında bulunurken, Günaydın toplantıya katılmak üzere İstanbul’dan yola çıkmıştı.

Diken’e konuşan Gökhan Günaydın, şunları dedi: “Parti tüzüğü parti meclisine üyelerini olağanüstü toplantıya çağırma hakkını veriyor. Bu toplantı görevden alınan il ve ilçe yöneticilerinin konuşulması için parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırma amacıyla yapılmıştır.”

Normal şartlarda pazartesi toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün bir kez daha toplanma kararı almıştı. Toplantı kararı videonun sızmasından üç saat önce basına bildirilmişti.

Ne olmuştu?

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyor.

Bunun yanında toplantıdaki gündem maddelerinden olan parti meclisinin toplantıya çağrılması girişiminden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı gün haberdar olduğu ortaya çıktı.