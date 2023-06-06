Sivrisinekleri uzaklaştırmada yüzde 99 etkili ‘kovucu madde’ geliştirildi

Sivrisinek ısırığıyla mücadele etmenin yollarını arayan bilim insanları yeni bir tür ‘kimyasal kamuflaj’ geliştirdi.

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Sivrisinek ısırığı kaşıntı ve kızarıklık gibi sıkıntıya yol açsa da, asıl sıtma taşıyan türlerin ısırıkları her yıl dünya çapında yüz binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre İsrail’deki İbrani Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada geliştirilen yeni bir tür sivrisinek kovucu, birçok kişinin korkulu rüyası olan bu sineklerin uygulanan ciltlere konmasını yüzde 99 azaltıyor.

Nasıl engelliyor?

İbrani Üniversitesi Tarım, Gıda ve Çevre Fakültesi’nden baş araştırmacı Dr. Jonathan Bohbot, geliştirdikleri kimyasalın sivrisinekleri çeken kokuyu önlediğini belirtti.

“İlk olarak, sivrisineklerin derinizi ısırmasına karşı mekanik bir koruma sağlıyor. İkincisi, bu selüloz polimeri kimyasal bir kamuflaj görevi görüyor” diyen Bohbot bunu şu şekilde açıkladı:

“Sivrisinekleri çeken kokuyu önlüyor ve ardından yavaş yavaş kovucuyu salarak koruma süresini uzatıyor.”

Dr Bohbot’a göre mevcut sivrisinek önleyici kovucular, uygulandıkları bölgede sivrisineklerin ısırmasını önlüyor. Yeni geliştirdikleri kovucuysa sivrisineğin bireye yanaşmasını engelliyor.

Formülü

Yeni geliştirilen kovucunun formülü iki doğal bileşenin birleşmesinden oluşuyor. Bunlardan indol çiçeklerde bulunan bir koku özü, diğeriyse selüloz olarak adlandırılan bir polimer.

PNAS Nexus dergisinin nisan ayı sayısında yayınlanan araştırma bulgulara göre ince bir kat selüloz nanokristalleri cilde uygulandığında insan derisinden beslenme yüzde 80 azalıyor.

Selüloz nanokristallerinin indol ile birleşik etkisiyse maruziyet sonrası yumurtlamayı yüzde 99,4 oranında azalttığı görülüyor.

Dr Bohbot, “Bu polimer ve kovucumuzun kombinasyonu, uzun süreli ve uzun menzilli etkiye sahip, hayal edebileceğiniz mükemmel bir kişisel koruma sistemi” olarak tanımlıyor..

Araştırma ekibi, ürünün önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesini umuyor.