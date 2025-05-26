Sivas'ta maden ocağında patlama: Bir ölü, iki yaralı

Sivas’ın Zara ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Temsilidir (Fotoğraf: AA)

İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası’ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Sivas Valiliği’nin açıklamasına göre üç kişi de yabancı uyruklu.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı

Valiliğin açıklaması şöyle:

“İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu iki şahsın vefat ettiği, iki yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır.

Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedene Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”