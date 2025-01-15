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Sivas ve Kırıkkale'de büyükbaş hayvan çalan sekiz kişi tutuklandı

Sivas ve Kırıkkale’de gelen ihbarlar üzerine büyükbaş hayvan çalan sekiz kişi tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde jandarma, üç büyükbaş hayvanın çalınması üzerine beş kişiyi gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Çalınan büyükbaş hayvanlar da sahibine teslim edildi.

Kırıkkale Valiliği’nin açıklamasına göre jandarma, Çullu Mahallesi’nde H.E.’ye ait bir büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda şüpheliler V.A. (24), B.G. (35), S.U. (25) ve A.D’yi (32) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Büyükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.

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