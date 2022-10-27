Şişli’de bankadan içi para dolu çuvalı alıp çıktılar: 2,5 milyon değerinde döviz ve TL vardı

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir bankada müşteri gibi davranan iki kişi, banko arkasına bırakılmış iki çuval parayı alıp kaçtı.

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AA’nın haberine göre Büyükdere Caddesi’ndeki ismi açıklanmayan bir banka şubesine giden iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti.

İçinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu belirtilen çuvalı alarak arkadaşının yanına gitti. İkili, bankadan ayrılıp otomobille bölgeden uzaklaştı.

Personel, bir süre sonra banko arkasına geçip çuvalı bulamayınca güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Çuvalın iki kişi tarafından alındığının belirlenmesi üzerine polise haber verildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.