Şişecam, iştirakini halka kapatıyor

Şişecam’ın iştiraki Şişecam Resources LP, halka açık paylarının satın alınması yoluyla halka kapatılacak.
Şişecam’dan KAP’a gönderilen açıklamada, “Şişecam Resources LP ve Şişecam Chemicals Resources LLC, Şişecam Resources LP’nin halka açık hisselerinin satın alınması yoluyla şirketin halka kapatılması konusunda anlaşmıştır” dendi.
Açıklamada, halka açık hisselerin 25 dolar/hisse fiyatıyla satın alınacağı ve ilgili yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında şirketin halka kapatılmasının öngörüldüğü belirtildi.