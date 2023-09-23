‘Şirinler Çetesi’ne operasyon: Sekiz kişi tutuklandı

Adana’da ‘Şirinler Çetesi’ adıyla bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden sekizi tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, ‘Şirinler Çetesi’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8’i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOM Şubesi ekipleri, takibe aldığı silahlı suç örgütünün tehdit, silahlı yağma, silahla yaralama, tefecilik ve maddi menfaat sağlamak için kentteki altı iş yerine baskı uygulanması olaylarına karıştığını belirlemiş, bunun üzerine 19 Eylül’de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında 15 zanlı yakalanmış, adreslerde ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile ‘böcek’ tabir edilen ve ortam dinlemesinde kullanılan cihazın yerinin belirlenmesini sağlayan dedektör ele geçirilmişti.

Önceki operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım 2017’de dördü Azerbaycan uyruklu 13 kişiyi operasyon yaparak gözaltına almıştı.

Polisin tespitlerine göre 18 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta Azeri mafya lideri Rövşen Lenkeranski’nin (Aliyev) öldürülmesinin ardından kardeşi Namık Aliyev’in intikam için Türkiye’ye gelmişti. Namık Aliyev ve Mehmet Sabri Şirin 5 milyon dolar karşılığında Lenkeranski’nin katillerini infaz edilmesi için anlaşma yapmak üzere AVM’de buluşmuştu.