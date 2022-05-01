Şirinevler’de ‘ucuz baklava’ kuyruğu

Ramazan Bayramı öncesi uygun fiyata baklava almak isteyenler, İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki Şirinevler Mahallesi’nde bulunan tatlıcının önünde kuyruk oluşturdu.

Fotoğraflar: AA

Tatlıcıya saatler öncesinden giden vatandaşlar, bayram baklavalarını almak için işyerinin önünde oluşan uzun kuyrukta bekledi.

AA’ya konuşan Ahmet Aydın, baklavanın hem kaliteli hem de ucuz olduğunu belirterek “Kilogramı her tarafta 100 ise burada 50 lira” dedi.

Günlük olarak Şanlıurfa’dan getirildiği belirtilen baklava çeşitlerinden cevizli 38 lira, fıstıklı 52, tereyağlı 58 lira ve fıstık sarması 74 liradan satılıyor.