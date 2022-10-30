Sirenler çaldı, maça ara verildi

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’da, Premier Ligi takımları Shakhtar Donetsk ve Oleksandria arasında dün akşam oynanan maç siren sesleri duyulunca durdu.

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Rusya, Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etti. Ağustosa kadar başka ülkelerde oynanan birkaç Avrupa maçı dışındaki maçlar oynanmadı. Ancak savaş sürmesine rağmen ağustosta yerel ligler başladı.

Dün Lviv’de oynanan maçta Shakhtar Donetsk 1-0 öndeyken hava saldırısının işareti olan sirenler çalmaya başladı.

Bunun üzerine maça ara verildi ve iki takımın oyuncuları yeşil sahayı terk edip soyunma odalarına indi.

Bir süre sonra, ‘tehlike geçince’ maç yeniden başladı. Ligde 20 puanla ikinci sırada olan Shakhtar Donetsk ve rakibi Oleksandria 2-2 berabere kaldı.

Shakhtar Donetsk’in Twitter hesabından İngilizce paylaşılan mesajda aranın yaklaşık bir saat sürdüğü, sirenler nedeniyle devre arasının 15 dakikadan beş dakikaya indirildiği duyuruldu.