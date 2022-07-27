Sinop sahilinde hava ştandrosu bulundu

Sinop’ta deniz kenarında denizaltı malzemesi hava ştandrosu (hava basınç dengeleyicisi) bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Abalı köyü Saraycık mevkisinde, deniz kenarında mayına benzer cisim gören yurttaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cismin, ilk belirlemelere göre denizaltılarda bulunan hava ştandrosu olduğunu tespit etti.

Cisim, ilk incelemelerin ardından detaylı incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Hamsilos mevkisinde bulunan cisim inceleniyor

Hamsilos mevkisinde ise vatandaşlar tarafından sahilde bir cisim görülmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince radyasyon ölçümünden geçirilen cismin herhangi bir tehlike yaratmadığı belirlendi.

Detaylı incelenmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan cismin ne amaçla kullanıldığı ve hangi kuruma ait olduğunun inceleme sonucu belirleneceği belirtildi.