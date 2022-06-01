Sınır polisi araçta 14’üncü yüzyıldan kalma samuray kılıcı buldu

İsviçre sınır polisi, bir araçtaki aramada 700 yıla yakın geçmişi olan bir samuray kılıcı buldu.

Fotoğraf: İsviçre Gümrük ve Sınır Polisi Dairesi

İsviçre Gümrük ve Sınır Polisi Dairesi, 1353 yılında yapılan kılıcın 650 bin avro (11 milyon 458 bin lira) değerinde olduğunu ve ülkeye kaçak yolla sokulmaya çalışıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre Zürih kenti yakınlarındaki rutin aramada, İsviçre plakalı araçta 669 yıllık kılıcın yanı sıra aralarında antika bir kitabın da olduğu başka değerli objeler de bulundu Almanya’dan ülkeye giren aracın sürücüsü bu objeleri sınırda bildirmedi.

Soruşturma başlatılırken aracın sürücüsü değerli eşyaların sahibi olmadığını, samuray kılıcını patronun isteği üzerine Almanya’nın Stuttgart kentinde teslim alıp İsviçre’ye götürdüğünü söyledi.

Sürücünün işverenine 6 bin İsviçre (102 bin 570 lira) frangı ceza kesildi. Sürücüye de 800 bin frank (13,67 milyon lira) ceza verilebileceği belirtildi.