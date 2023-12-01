Sinemalarda tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi

1989’dan günümüze sinemalarda en çok izlenen filmler listesinde komedi serisi ‘Recep İvedik’ 7 milyonu aşkın seyirciyle ilk iki sıraya oturdu.

Fotoğraf: (soldan sağa) 7. Koğuştaki Mucize, Recep İvedik 5, Fetih 1453, Aile Arasında

1989’dan günümüze 191 film Türkiye’de bir milyon seyirci barajını aştı.

Box Office Türkiye, bu 191 film arasında 5 milyon seyirci sınırını aşan 10 filmi derledi.

Recep İvedik 5

Komedyen Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ‘Recep İvedik’ serisi ilk olarak 22 Şubat 2008’de vizyona girmiş ve sırasıyla her film gişede büyük başarı yakalamıştı.

Ancak serinin 2017 yapımı ‘Recep İvedik 5’ filmi 7 milyon 437 bin 50 seyirciyle tüm zamanların en çok izlenen film rekorunu elinde bulunduruyor. Serinin dördüncü halkası ‘Recep İvedik 4’ ise 7 milyon 369 bin 98 seyirciyle zirveyi en yakından takip ediyor.

Düğün Dernek

BKM imzalı, başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Devrim Yakut’un paylaştığı 2013 yılında vizyona giren komedi filmi ‘Düğün Dernek’ 6 milyon 980 bin 70 seyirciyle tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde üçüncü sırada bulunuyor. Filmin 2015 yılında vizyona giren devam filmi ‘Düğün Dernek 2: Sünnet’ ise 6 milyon 73 bin 364 seyirciyle altıncı sırada yer alıyor.

Tarihi film türünün tek temsilcisi

Fetih 1453

Aksoy Film imzalı, 2012 yapımı ‘Fetih 1453’ 6 milyon 572 bin 618 seyirciyle tarihi film türünün tek temsilcisi olarak tüm zamanlar listesinde dördüncü sırada yer alıyor.

7. Koğuştaki Mucize

Kore yapımı ‘Miracle in Cell No. 7’ adlı filmden uyarlanan ‘7. Koğuştaki Mucize’ 5 milyon 365 bin 522 seyirciyle dokuzuncu sırada yer alırken listenin tek yabancı film uyarlaması olarak dikkat çekiyor.

Müslüm

Tüm zamanların en çok izlenen biyografi filmi olan, Dijital Yapım Evi imzalı 2018 yapımı ‘Müslüm‘ 6 milyon 480 bin 563 seyirciyle listede beşinci sırada yer alıyor.

Ayla

Aynı yapımın imzasını taşıyan, türün bir diğer temsilcisi 2017 yapımı ‘Ayla’ 5 milyon 589 bin 872 seyirciyle yedinci sırada, Orchestra Content imzalı 2022 yapımı ‘Bergen’ ise 5 milyon 484 bin 798 seyirciyle sekizinci sırada bulunuyor.

Aile Arasında

BKM imzalı, 2017 yapımı ‘Aile Arasında’ da 5 milyon 289 bin 51 seyirciyle listenin son basamağını oluşturuyor.

Tüm zamanların en çok izlenen 100 filmi listesine buradan ulaşabilirsiniz.