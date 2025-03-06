Sinem Vural: Snoop Dogg'un şarkısını yalnızca Tune.FM'de paylaşması, sıradan bir yayın kararından çok daha fazlası

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Snoop Dogg’un “Spaceship Party” adlı şarkısını yalnızca Tune.FM’de paylaşması, sıradan bir yayın kararından çok daha fazlası. Hatta Billboard’da yer alan habere göre Snoop Dogg tüm kataloğunu buraya taşımıştı. Bu platform özelinde de evinde partiler ve özel etkinlikler planlıyor. Tune.FM, blockchain teknolojisi ile çalışan, sanatçılara daha adil telif hakları sunmayı hedefleyen bir platform. Bildiğimiz Spotify ya da Apple Music gibi dev platformlardan farkı ise sanatçılara, merkeziyetsiz bir gelir modeli sunması. Dinleyici, akışı dinlediği kadar direkt olarak sanatçıya ödeme yapıyor. Arada aracı yok, kesintiler yok. Hatta platformun vaadi, büyük dinleme platformlarından 100 kat daha fazla telif vermeleri…

…Bu model tutar mı, tutmaz mı zaman gösterecek. Ancak ortada net bir gerçek var: Sanatçılar artık müziklerini paylaşırken klasik modellerin dışına çıkmak istiyor. Tune.FM gibi blockchain tabanlı platformlar, şimdilik niş bir kitleye hitap etse de ilerleyen yıllarda bu düzenin büyük isimleri tarafından nasıl şekillendirileceğini hep birlikte göreceğiz. Büyük şirketlerin de kapısını çalmaya başladılar çünkü.

Şimdi gözler, müzik endüstrisinin devlerinin bu adımı nasıl karşılayacağında. Bakalım Snoop Dogg’un başlattığı bu dalga, bir tsunamiye dönüşecek mi?

Sinem Vural’ın yazısı