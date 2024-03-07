Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, HÜDA-PAR’la ittifak yapan Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan “HÜDA-PAR’ı Meclis’e biz mi soktuk” dedi.

Sinan Oğan. Fotoğraf: AA

Twitter’da bir kullanıcı “İstanbul’un sokaklarında HÜDA-PAR reklamları görür olduk. Teşekkürler Sinan Oğan” diye yazdı.

Oğan’sa bu paylaşımı alıntılayarak şunları dedi:

*Siz anlama özürlüsü müsünüz? Parlamento seçimleri birinci tur seçimleriyle beraber yapıldı. Biz ikinci turda Sayın Erdoğan’a destek verdiğimizde HÜDA-PAR zaten seçimlere ilk turda girmiş ve birkaç milletvekili çıkarmıştı. Bizimle ne alakası var? Cahilliğin de bir sınırı olur! HÜDAPAR’ı meclise biz mi soktuk?

*Eğer teşekkür edecekseniz altı parti bir araya gelip parlementoda çoğunluğu elde edemeyenlere teşekkür edin. Eğer teşekkür edecekseniz milletvekili listelerini yanlış yapanlara, kasıtlı yapanlara, bir takım gerekçelerle hak etmeyenleri listelerin en başına koyanlara teşekkür edin! Her şeyden önemlisi kaybedeceklerini bildikleri halde yanlış aday çıkaranlara teşekkür edin, sandıklara sahip çıkmak yerine Twitter’da ona buna saldırıp trollük yapanlara teşekkür edin.

Siz anlama özürlüsü müsünüz? Parlamento seçimleri birinci tur seçimleri ile beraber yapıldı. Biz ikinci turda Sayın Erdoğan’a destek verdiğimizde HÜDAPAR zaten seçimlere ilk turda girmiş ve birkaç milletvekili çıkarmıştı. bizimle ne alakası var? Cahilliğin de bir sınırı olur!… https://t.co/BWkoS0MJ17 — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) March 6, 2024

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde AKP’nin ittifak ortaklarından birisi HÜDA-PAR’dı. Dört HÜDA-PAR’lı AKP listelerinden Meclis’e girmişti. Bunun karşılığında HÜDA-PAR, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı desteklemişti.

Sinan Oğan’sa ilk turda cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5,17 oy oranı alarak üçüncü olmuş ve ikinci tura kalamamıştı. Oğan ikinci turda Erdoğan’ı desteklemişti.