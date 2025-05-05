Şimşek 'sorguladı': Neden altın ithal ediliyor? Yenilebilir, içilebilir bir şey değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Neden altın ithal ediliyor? Yenilebilir, içilebilir bir şey değil” dedi.

Fotoğraf: AA

TGRT Haber’in canlı yayınına katılan Şimşek’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bu sene enflasyonun, Merkez Bankamızın (MB) hedef tahmini olan yüzde 19-29 aralığında kalması ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz.

* Şu an enflasyon düşüyor. Mucize bekleyenler olabilir, gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek hayatta kararlı, sürekli sonuç üreten bir program uygulamasını görmeleri lazım. Biz kararlıyız, sonuç üretiyor mu? Enflasyon düşüyor mu? Birinci konu bu.

* Cari açık şubat itibarıyla 12,8 milyar dolar. Milli gelirin yüzde 1’i kadar. 2023’te milli gelirin yüzde 5,5-6’sı aralığındaydı. Ben çok iyi hatırlıyorum o dönemi.

* Aklıma gelmişken söyleyeyim, Mayıs 2023’te altın hariç, 26 milyar dolar civarında cari açığımız vardı. şubat itibarıyla cari açığımız yok. Türkiye’de 2 milyar dolarlık cari fazlamız var. Bu da resmi altın. Biz biliyor ki net hata noksan kaynakların çıkışı bu kayıt dışı altın ithalatıyla ilişkili. Hatta ‘mücevher’ adı altında altın ithalatı yapıldığını da biliyoruz.

* Neden altın ithal ediliyor? Yani sanayide kullanılmak, endüstride kullanılmak için edilmiyor. Yenilebilir, içilebilir bir şey değil.

* Altın ithalatının en önemli nedeni portföy tercihi. Aslında onun sermaye hesabında olması gerekiyor aslında. Cari açığın bir unsuru olarak değil. Ama dünyadaki uygulamalara bizler de uyacağız. Altın hariç cari fazlamız var.