Gram altın güne nasıl başladı – 5 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.041,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.257,88 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.041,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.041,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.257,88 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.041,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) nisanda enflasyon aylık yüzde 3 arttı, yıllıksa yüzde 37,86’ya düştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı.
Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) enflasyon aylık yüzde 4,46 artarken, yıllık yüzde 73,88 oldu.
Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk dört ayındaki denetimlerde toplam 1 milyar 25 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.041,17 liradan işlem görüyor.