Silifke’nin çileğinde hasat başladı

Mersin’de, ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileğinin hasadı başladı.

Fotoğraflar: AA

İlçede 17 bini açık alanda 3 bini örtü altında olmak üzere toplamda 20 bin dönüm arazide üretilen Silifke çileğinde hasat sezonu başladı. Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyve, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplandı.

Mersin’de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sezonu başladı

AA’nın haberine göre 2019’da coğrafi işaret tescil belgesi alan çilekte bu yıl yaklaşık 80 bin ton rekolte bekleniyor. Meyvenin kilosu iç piyasada 15, ihracatta 25-30 lira arasından satılıyor. Haziran ayına kadar devam eden hasat süresince civar illerden bölgeye 12 bine yakın işçi geliyor.