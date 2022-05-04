Silahını temizlerken yanlışlıkla oğlunu öldürdüğü öne sürülen baba gözaltında

Samsun’da silahını temizlerken iki yaşındaki oğlunu vurmakla suçlanan baba gözaltına alındı.

Canik ilçesindeki Gültepe Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki U.K.’nin evinde temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş aldığı belirtildi.

Tabancadan çıkan kurşun, U.K.’nin sol elinden girip çıktıktan sonra oğlu Ö.A.K.’nin kalçasına isabet etti.

AA’nın haberine göre U.K., çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Çocuk kurtarılamadı.

Tedavisi tamamlanan U.K. ise Canik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.