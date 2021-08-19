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Yaramazlara biraz batar!

Sigara içerken uyuya kaldı; çıkan yangında yaşamını yitirdi

Bursa´da evinde yalnız yaşayan 42 yaşındaki İbrahim Yazıcı, sigaradan çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde önceki akşam saat 21:00 sıralarında meydana geldi.


Apartmanın zemin katındaki dairede yaşayan Yazıcı, iddiaya göre elinde sigarayla uyuyakaldı. Bu sırada Yazıcı´nın elinden düşen sigara yatağı tutuşturdu. Alevler önce perdelere sıçradı, ardından da tüm evi sardı.

Daireden dumanlar çıktığını gören komşular durumu itfaiyeye bildirip Yazıcı’yı uyandırmaya çalıştı.

Mahallelinin yardımıyla daireden yaralı çıkarılan Yazıcı, dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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