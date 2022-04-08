Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Türkiye, yeni haftada serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

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Türkiye’de bu yılın mart ayı, 1987’den sonraki en soğuk mart ayı olmuştu.

Bir süredir sıcak seyreden havaların pazartesi gününden itibaren yeniden soğuması bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte ayrıca kuvvetli yağışlar da görülecek.

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’un değerlendirmeleri şöyle: “10 Nisan’dan itibaren Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülkemize doğru yaklaşıyor.

11 Nisan Pazartesi gecesinden itibaren yurdumuzun kuzey ve batı bölgelerinden soğuk hava kütlesinin giriş yapması bekleniyor.

Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 10-12 derece birden azalması tahmin ediliyor. Şu andan itibaren zaten kademeli olarak azalmaya başladı.”