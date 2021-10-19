Sıcak hava balonundan düşen kişi hayatını kaybetti

İsrail’in kuzeyinde, sıcak hava balonundan seyir halindeki bir aracın üzerine düşen adam hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.touristisrael.com (temsili)

Ülke basını, 20’li yaşlardaki genç adamın balonun karada görevli ekibinden olduğu ve balon havalandıktan sonra sepetinde asılı kaldığını yazdı. Haberlere göre Afula kentinden havalanan balondaki yolcular onu içeri çekmeye çalıştı ancak başaramadı ve genç adam 100 metre yüksekten aşağıya düştü.

Sağlık ekibi, otoyoldaki aracın üzerine düşen adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın içindekilerin sağlık durumunun iyi olduğu, balonun kısa bir süre sonra güvenli bir şekilde yere indiği açıklandı.

Polis ve sivil havacılık dairesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Polisin açıklamasında, “Görünen o ki havada değil yerde olması gereken bir çalışan kendini balonda asılı bulmuş. Çok üzücü ve zor bir durum. Herkes şokta” dendi.