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Yaramazlara biraz batar!

Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan

Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımı, teknik direktör Arda Turan’la anlaştı.

Fotoğraf: @fcshakhtar / Instagram

Arda Turan için Shakhtar Donetsk’in sosyal medya kanallarından Türkçe ‘Hoş geldin’ mesajı paylaşıldı.


Kulüp Turan’la 2027 yazına kadar anlaşıldığını duyurdu.

Arda Turan bu sezon Süper Lig takımlarından Eyüpspor’un başında çıktığı 36 maçta 15 galibiyet sekiz beraberlik 13 mağlubiyetle 53 puan toplamış, takımı ligi altıncı sırada tamamlamıştı.

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