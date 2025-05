Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan

Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımı, teknik direktör Arda Turan’la anlaştı.

Arda Turan için Shakhtar Donetsk’in sosyal medya kanallarından Türkçe ‘Hoş geldin’ mesajı paylaşıldı.

Kulüp Turan’la 2027 yazına kadar anlaşıldığını duyurdu.

Arda Turan bu sezon Süper Lig takımlarından Eyüpspor’un başında çıktığı 36 maçta 15 galibiyet sekiz beraberlik 13 mağlubiyetle 53 puan toplamış, takımı ligi altıncı sırada tamamlamıştı.

Arda Turan is Shakhtar head coach!



The contract with the 38-year-old Turkish specialist lasts until the summer of 2027. He will be the 39th manager in the history of the Donetsk club.



