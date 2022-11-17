Shakespeare’in hayattayken yapılan tek portresi satışa çıktı

Britanyalı şair ve yazar William Shakespeare’in sağlığında yapılan tek portresi satılıyor.

Britanyalı ressam Robert Peake’in (1551-1619) yaptığı eserin 10 milyon sterlinden (221,6 milyon lira) fazla fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Fotoğraf: Press Association

Adının açıklanmasını istemeyen sahibi portrenin açık artırma düzenlenmeden özel bir satışla satılmasını istiyor.

Kral 1’nci James’in saray ressamı Peak’in 1608’de tamamlayıp tarih attığı portre başkent Londra’daki Grosvenor Otel’de sergileniyor.

1975 öncesinde geçmişte Danby ailesinin evi olan, resmi bir kurumun kütüphanesinde asılı olan tablo, sonrasında özel mülkiyete geçti. Tabloyu satışa sunanlar, Shakespeare ve Peake arasında güçlü bir bağ olduğunu söyledi. Peake’in sarayın talimatıyla üst düzey isimleri resmettiğini anımsattı.

Shakespeare öldükten sonra yapılan iki portresi bulunuyor. Biri, 1623’te basılan İlk Folyo’nun bir sayfasında yer alan, bir diğeri de mezarındaki heykel.

1564’te doğan Shakespeare 1616’da 52 yaşında öldü.

Portreyi inceleyen eksper Duncan Phillips, ”İmzalı ve üzerinde tarihi var. 400 yılı aşkın üzere korunmuş ve günümüze ulaşmış. Shakespeare’i seven Danby ailesinin kendi kütüphanelerinde yıllarca sergilemesi bunda büyük etken” ifadelerini kullandı.