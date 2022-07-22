Shakespeare’in ‘İlk Folyo’su satıldı: Özel koleksiyonlardaki 20 kopyadan biri

Britanyalı şair ve yazar William Shakespeare’in ‘İlk Folyo’su ABD’nin New York kentinde 2,4 milyon dolara (42,61 milyon lira) satıldı.

Fotoğraflar: Sotheby’s

İlk Folyo ya da Birinci Folyo, Shakespeare öldükten yedi yıl sonra 1623’te basıldı. ‘Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories, & Tragedies’ Shakespeare’in 36 eserini içeriyor. ‘Macbeth’ ve ‘Henry VIII’ gibi oyunlarının İlk Folyo sayesinde günümüze ulaştığı düşünülüyor.

Dün Sotheby’s Müzayede Evi tarafından bir örneği açık artırmada satılan kitap 750 adet basıldı. Günümüze 232 tanesinin ulaştığı tahmin ediliyor.

Müzayede evinin açıklamasına göre ‘İngiliz edebiyatının en önemli kitabı’ diye tanımlanarak satılan İlk Folyo, özel koleksiyonlardaki 20 taneden biri. Diğerleri müzelerde ve kütüphanelerde.