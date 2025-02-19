SGK dokuz yıldır ödemesini artırmadı: Enjektöre 17 kuruş!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, iğne ucu ve şeker ölçüm stripleri gibi ürünlere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödediği ‘komik’ rakamların hastaları mağdur ettiğini söyledi.

Örneğin enjektabl ilaçların uygulanması için kullanılan enjektörlere kurum sadece 17 kuruş ödeme yapıyor.

Fotoğraf: AA

SGK ayrıca insülin iğne ucu, şeker ölçüm striplerine satış fiyatının çok altında ödeme yapıyor.

İnsülin iğne ucuna 54 lira ödeyen kurum, şeker ölçüm stripine de 57 lira ödüyor. Saydan, bu durumun diyabet hastalarını mağdur ettiğini söyledi.

Eczanelerde iğne uçlarından ortalama 100 lira, şeker ölçüm striplerindeyse ortalama 150 lira fark alınıyor.

‘Hastalar tek kullanımlık iğne ucunu defalarca kullanıyor’

Bunun üzerine yakın zamanda yüzde 542 oranda artan muayene ücretlerinin de eklendiğini belirten Saydan, şöyle devam etti: “Kurumun en ucuz ilacı ödediği için çıkan ilaç fiyat farkları eklenince hastalarımız maddi anlamda zorlanıyor.

Aile hekimlerinde yazılan her bir kutu ilaç için vatandaşın ödediği rakam değişmedi, üç kutu ilaca kadar üç lira, sonrasındaysa her bir kutu ilaç için bir lira ücret ekleniyor.

SGK en kısa zamanda diyabet hastalarımızın eli ayağı olan bu malzemelerin fiyatlarını güncellemek zorunda.

Diyabet hastalarımız tarafından insülin iğne uçları tek sefer kullanılıp atılmak zorunda. Lakin maddi imkansızlıklar sebebiyle bir iğne ucunun bir seferden fazla kullanıldığına eczanelerimizde şahit oluyoruz.”

Tek kullanımlık enjektörlerin fiyatıyla ilgili düzenleme yapılması için yıllardır uğraştıklarını ancak SGK’nın bunlar için hastalara dokuz yıldır sadece 17 kuruş ödeme yaptığını vurgulayan Saydan, kuruma seslendi: “Enjektörlerin fiyatları üç lira civarında. 17 kuruş fiyattan ülkemizde hiçbir şey kalmadığı halde kurum tarafından fiyat düzeltmesi yapılmıyor. Ülkemizde 17 kuruşa verilen hiçbir şey kalmadı. Artık çok düşük kalan bu rakamın düzeltilmesi, ayrıca diyabet hastalarımızın iğne uçları ve stripleri için ödenen tutarların da hastalarımızı mağdur etmeyecek seviyeye yükseltilmesi gerekiyor.”