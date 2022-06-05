Seyir halindeki araca silahlı saldırı: Karşıyaka’nın tribün lideri öldü, bir kişi ağır yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu Karşıyaka’nın tribün lideri Metin Aslan öldü. Araçtaki bir diğer kişi de ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz’un içinde bulunduğu otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.

Uzun namlulu silahla yapılan saldırıda, araçtaki iki kişi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Oğuz Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Aslan kurtarılmadı. Mehmet Oğuz’unsa hayati tehlikesi var.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü öğrenilen Karşıyaka’nın tribün liderlerinden Metin Aslan, Altar Toker ile İzmir’deki Gezi eylemleri sırasında ‘polise mukavemette bulundukları’ iddiasıyla ifade vermişti. Demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını dile getiren Aslan ve Toker, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.