Sevilay Yılman: ‘Ajan provokatörlere’ dikkat edin

İstihbaratta, ajan provokatör ya da tahrikçi ajan diye tanımlanan bir görevlendirme vardır!

Bu tipleri sakın normal ajanlarla karıştırmayın ama .

Çünkü onların yani normal ajanların sorumluluğu, bağlantılı olduğu kurum ya da kuruluşa, oluşuma; “bilgi toplamak” için içeriden biriymiş gibi görünmektir. Bilgi transferi için uğraşırlar ve bunun olabilmesi için de her kılığa girer. Biz üniversitede öğrenciyken ortalık bu tiplerden geçilmezdi.

En yakınınızda olan bir arkadaşınızın bile ya devletin istihbarat teşkilatı ya da yasa dışı siyasi bir örgüt tarafından burnunuzun dibine kadar sokulmuş bir istihbarat elemanı olma ihtimali hep vardı. Eğer yasal olmayan, usulsüz bir işiniz, eyleminiz, girişiminiz falan yoksa bu tip ajanları çok kafaya takmamak lazım.

Zira bunların tek görevi bir yerden aldıklarını diğer bir yere aktarmaktır.

Yani bir nevi dedikodu işi yaparlar bu tip ajanlar. Ancak etrafınızda ya da bulunduğunuz ortamda, “ajan provokatör” görevi üstlenmiş birileri varsa dikkat edin derim! Hem de çok dikkat.

Sevilay Yılman’ın yazısı