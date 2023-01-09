Servet Yıldırım: ‘Seçim sonrasını görmem lazım’ diyen çok sayıda iş insanı var

Benim sohbet ettiğim sanayici gibi “Yatırım için elimizde proje çok ama benim öncelikle seçim sonrasını görmem lazım” diyen çok sayıda iş insanı var.

İş dünyasını böyle davranmaya yönelten nedenler var. Artan maliyetler ve yavaşlayan ekonomi karşısında sanayiciler zor durumda. Hükümetin asgari ücret artışının yanı sıra EYT ve KGF gibi uygulamalarla piyasalara likidite salıp iç talebi canlandırma girişimlerine rağmen piyasalarda eski canlılık yok. Birçok sektörde müşteriler 2021’de “Ne varsa ver” diyorlardı. 2022’de “İhtiyacım kadar ver” demeye başladılar. 2023’de ise “Param kadar ver” diyorlar.

Servet Yıldırım’ın yazısı